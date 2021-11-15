التنمية المحلية: نسقنا مع الصحة لسرعة حصول الموظفين على لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لسرعة حصول المواطنين على لقاح كورونا.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "وزير التنمية المحلية أكد أنه لن يسمح لأي موظف بدخول الديوان إلا إذا كان حاصلا على لقاح كورونا".



وتابع: "وزارة الصحة وافتنا بالذين لم يحصلوا على اللقاح في المحليات بالمحافظات، وتم التنسيق مع وزارة الصحة لسرعة حصولهم على اللقاح من خلال فرق عمل تكون متواجدة في دواوين المحافظات، حرصا على سلامتهم وتقديم الخدمات للمواطنين".

