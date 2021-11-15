لم أخبر عائلتي.. الفنانة فريال يوسف تتحدث عن وعكتها الصحية| فيديو

كشفت الفنانة فريال يوسف، سر اختفائها عن الأعمال الفنية لفترة، وتفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها.

وقالت فريال يوسف في حوارها في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "تعرضت لوعكة صحية في 2018، ولم اخبر أحد أنني مريضة حتى أنني لم أخبر عائلتي".

وأضافت فريال يوسف: "رحلة علاجي كانت بين مصر وألمانيا، والأمر شخصي ولا أحب أن أتحدث عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مريت بها".

وتابعت فريال يوسف: "أنا بقيت أحسن بنسبة 80 % ورجعت لشغلي، وزمان لما كنت تعبانة مكنتش قادرة اعمل مسلسلات بسبب مرضي، وكنت اتبع برنامج علاجي وضعه الأطباء لي".

وأكملت فريال يوسف: "أنا لا أبحث عن ترند ولا أبحث عن استعطاف الناس ولذلك لم أعلن تفاصيل الوعكة الصحية التي مريت بها".