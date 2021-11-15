الأوقاف تناشد أئمة الإيفاد خلال رمضان بالحضور إلى الوزارة.. الأربعاء

ناشدت وزارة الأوقاف، الأئمة الذين هم على قوائم انتظار الإيفاد خلال شهر رمضان المبارك، ضرورة الحضور يوم الأربعاء 17/ 11/ 2021م الساعة العاشرة صباحًا بالديوان العامى لوزارة الأوقاف، وذلك على النحو التالي:



أولًا: من هم على قوائم إيفاد رمضان من الأئمة

1. محمد أحمد شحاتة حبيب البحيرة

2. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان الفيوم

3. طارق محيي الدين محمد الطواب المنوفية

4. إسلام كمال محمد بدادة البحيرة

5. علي مصطفى عبد الهادي محمد المنيا

6. سمير فوزي عبد الله عبد العزيز سلامة المنوفية

7. حسن شعبان سيد أبو بكر الفيوم

8. السعيد السيد عبد الجواد الشربيني كفر الشيخ

9. رجائي أحمد محمد الشرنوبي الغربية

10. القطب عبد النبي محمد أبو جوهر الغربية

11. محمد شعبان سليمان أبو عيطة القليوبية

12. أحمد فرج علي عبد الجواد الجيزة

13. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح القليوبية

14. جمال إبراهيم إسماعيل مصطفى الديوان العام

15. أحمد دسوقي محمد محمد مكي القاهرة



ثانيًا: من هم على قوائم إيفاد رمضان من القراء

1. ربيع أحمد أحمد عثمان بني سويف

2. إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي الغربية

3. كمال محمد علي عبد الرحيم سوهاج

4. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي البحيرة

5. إبراهيم محمد محيى الدين إبراهيم البحيرة

6. عبد العليم طه عبد العظيم علي بني سويف

7. محمود أحمد السعيد عبد الحفيظ محمود الجيزة

8. محمود حمدان محمد غلاب الغربية

9. محمد صلاح عبد القادر تاج الدين البحيرة

10. صبري محمد عبد الكريم محمد الزغلي الشرقية

11. ياسر أبو القاسم عبد اللطيف جاد الكريم قنا

12. حسن شحاتة عثمان جمعة الدقهلية

13. محمد عبد الله باهي والي البحيرة

14. أحمد محمد محمد محمد الفرحاتي القليوبية

15. محمد السيد أبو هاشم الإسماعيلية