عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تناشد أئمة الإيفاد خلال رمضان بالحضور إلى الوزارة.. الأربعاء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

ناشدت وزارة الأوقاف، الأئمة الذين هم على قوائم انتظار الإيفاد خلال شهر رمضان المبارك، ضرورة الحضور يوم الأربعاء 17/ 11/ 2021م  الساعة العاشرة صباحًا بالديوان العامى لوزارة الأوقاف، وذلك على النحو التالي: 


أولًا: من هم على قوائم إيفاد رمضان من الأئمة
1. محمد أحمد شحاتة حبيب البحيرة
2. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان الفيوم
3. طارق محيي الدين محمد الطواب المنوفية
4. إسلام كمال محمد بدادة  البحيرة
5. علي مصطفى عبد الهادي محمد  المنيا
6. سمير فوزي عبد الله عبد العزيز سلامة المنوفية
7. حسن شعبان سيد أبو بكر الفيوم
8. السعيد السيد عبد الجواد الشربيني كفر الشيخ
9. رجائي أحمد محمد الشرنوبي الغربية
10. القطب عبد النبي محمد أبو جوهر الغربية
11. محمد شعبان سليمان أبو عيطة  القليوبية
12. أحمد فرج علي عبد الجواد  الجيزة 
13. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح  القليوبية
14. جمال إبراهيم إسماعيل مصطفى  الديوان العام
15. أحمد دسوقي محمد محمد مكي القاهرة


ثانيًا: من هم على قوائم إيفاد رمضان من القراء
1. ربيع أحمد أحمد عثمان بني سويف
2. إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي الغربية
3. كمال محمد علي عبد الرحيم سوهاج
4. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي البحيرة
5. إبراهيم محمد محيى الدين إبراهيم البحيرة
6. عبد العليم طه عبد العظيم علي بني سويف
7. محمود أحمد السعيد عبد الحفيظ محمود  الجيزة
8. محمود حمدان محمد غلاب الغربية
9. محمد صلاح عبد القادر تاج الدين البحيرة
10. صبري محمد عبد الكريم محمد الزغلي الشرقية
11. ياسر أبو القاسم عبد اللطيف جاد الكريم قنا
12. حسن شحاتة عثمان جمعة  الدقهلية
13. محمد عبد الله باهي والي البحيرة
14. أحمد محمد محمد محمد الفرحاتي القليوبية
15. محمد السيد أبو هاشم الإسماعيلية

وزارة الأوقاف شهر رمضان قوائم انتظار الإيفاد قوائم إيفاد رمضان الأئمة القراء

ترشيحاتنا

تصريح جديد لـ جورج قرداحي حول الأزمة مع السعودية.. ماذا قال؟

أزمة طالبي اللجوء تتصاعد.. الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على بيلاروسيا.. وأوروبا تحذر: لن ينجو أي مخالف من مرمى عقوباتنا

مفاجأة.. الري:كان لدينا تحذير من سيول أسوان قبل حدوثها بـ 72 ساعة

شاهد.. لحظة انفجار سيارة أجرة بعد تفجير إرهابي لعبوة ناسفة في ليفربول

طبيب مناعة يكشف عن 3 سيناريوهات تحدد مستقبل فيروس كورونا.. تفاصيل

لم أخبر عائلتي.. الفنانة فريال يوسف تتحدث عن وعكتها الصحية| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

قبلهن وتحسس أجسامهن.. ننشر أقوال ضحايا الفنان شادي نبيل

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

دعاء قضاء الدين بعد صلاة المغرب.. 15 كلمة تسد ديونك وتغنيك عن الفقر

خلال اعتماد السفير الجديد.. أمير قطر يوجه رسالة للرئيس السيسي

فرجاني ساسي على أعتاب أهلي جدة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 10 أيام.. كيف نجح الانتربول في ضبط قاتل صديقته الاسترالية وحرق جثتها بحلوان؟

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

فيديو

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

البابا تواضروس يكشف كواليس اجتماع بيان 3 يوليو ورده على تهديدات أهل الشر

بنصوم ونصلي ونحتفل بمولد النبي.. نجوم أقباط هاجموا زكريا بطرس

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ