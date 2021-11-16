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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

آلية عمل الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون ..تعرف عليها

الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات

نص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، في المادة (1) علي أن  الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب, تهدف أساسا الى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة, وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.


وفقا للمادة (2) يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:
١ - الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.
٢ - الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
٣ - الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.


وأشارت المادة (3) إلي إنه يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:


١ - الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة, ووحدات الحكم المحلى.
٢ - الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
٣ - الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥% من رأسمالها.
٤ - النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
٥ - الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
٦ - الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
٧ - أى جهة أخرى تقوم الدولة باعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.


ويختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد اليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء, ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه الى الجهات طالبة الفحص.


ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو تتولى اعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أى مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به احدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التى تناولها الفحص.

كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها, وأن يطلب منه ابداء الرأى فى تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط.

الجهاز شركات القطاع العام الأحزاب السياسية وال رأسمال شركات

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