تعالج مشاكل سوء التغذية.. الزراعة: تغطية مدارس الجمهورية بالوجبات المدرسية.. فيديو

قال صبحي محسن المشرف على مشروع التغذية المدرسية بوزارة الزراعة، إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي تم وضع قواعد لتوفير وجبة مدرسية تعالج مشاكل سوء تغذية طلاب المدارس .

وأضاف صبحي محسن في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، أن

الوجبة المدرسية تحتوي على كل المكونات الغذائية اللازمة للطلبة في مختلف المراحل العمرية لتحسين حالة التغذية الخاصة بالطلاب .

وتابع صبحي محسن :" لدينا نسبة تصل لحوالي 25 % من الطلاب يعانون من الأنيما والتقزم والسمنة بسبب سوء التغذية ".

وأكمل صبحي محسن :" الوجبات المدرسية دخل عليها كل البروتين والدهون المفيدة للطالب"، مضيفا:" مع نهاية الشهر الجاري وبداية ديسمبر سيتم تغطية كل محافظات الجمهورية بالوجبات المدرسية لتوفير وجبة مدرسة متزنة ".

