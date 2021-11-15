عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعالج مشاكل سوء التغذية.. الزراعة: تغطية مدارس الجمهورية بالوجبات المدرسية.. فيديو

صدى البلد

قال صبحي محسن المشرف على مشروع  التغذية المدرسية بوزارة الزراعة، إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي تم  وضع قواعد  لتوفير وجبة مدرسية تعالج مشاكل  سوء تغذية طلاب المدارس .

 

وأضاف صبحي محسن   في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، أن 
 الوجبة المدرسية تحتوي على كل المكونات الغذائية اللازمة للطلبة في مختلف المراحل العمرية  لتحسين حالة التغذية الخاصة بالطلاب .

 

وتابع صبحي محسن :" لدينا نسبة تصل لحوالي 25 % من الطلاب يعانون من  الأنيما والتقزم والسمنة بسبب سوء التغذية ".

 

وأكمل صبحي محسن :" الوجبات المدرسية دخل عليها  كل البروتين والدهون  المفيدة للطالب"، مضيفا:" مع نهاية الشهر الجاري وبداية ديسمبر سيتم تغطية كل محافظات الجمهورية بالوجبات المدرسية لتوفير وجبة مدرسة متزنة ".
 

الزراعة الوجبات المدرسية الوجبة المدارس التغذية

ترشيحاتنا

أمل كاذب..هل يمكن لقمة بايدن وبينج حل خلافات أكبر فوتين في العالم؟

حكم الامتناع عن الطعام وتجويع النفس.. لو مات فهو قاتل لنفسه

مواجهة عسكرية في خليج عمان بين مروحية إيرانية وسفينة حربية أمريكية

التنمية المحلية تكشف موقف الحاصلين على جرعة لقاح واحدة من دخول مقر العمل

زى النهاردة.. الزمالك يهزم الترسانة وإسكو والبلاستيك فى الدوري|نوستالجيا

الأسبوع المقبل.. مزاد لبيع 32 سيارة بالجمارك .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

قبلهن وتحسس أجسامهن.. ننشر أقوال ضحايا الفنان شادي نبيل

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

دعاء قضاء الدين بعد صلاة المغرب.. 15 كلمة تسد ديونك وتغنيك عن الفقر

رشا راغب تكشف تفاصيل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مهرجان الموسيقى العربية.. ماجدة الرومى تقبل علم مصر.. صور

بعد 10 أيام.. كيف نجح الانتربول في ضبط قاتل صديقته الاسترالية وحرق جثتها بحلوان؟

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

فيديو

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

البابا تواضروس يكشف كواليس اجتماع بيان 3 يوليو ورده على تهديدات أهل الشر

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ