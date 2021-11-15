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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لحين تلقي لقاح كورونا.. جامعة المنصورة ترفع اسم 120 موظفا من كشوف الحضور

صدى البلد

علق الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، على بدء تنفيذ قرار منع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للجامعات، قائلًا: "إنه كان هناك إجراءات اتخذتها الجامعة بتوفير اللقاح لكافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال وزارة الصحة، منذ شهر سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على أكثر من 200 ألف جرعة لقاح من وزارة الصحة منذ يوم 3 سبتمبر وحتى اليوم.

وأضاف "عبدالباسط" في مداخلة لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN" اليوم الاثنين، أن نسبة الإقبال خلال الفترة الماضية كانت جيدة، وبدأنا منذ يوم 1 نوفمبر بإعطاء تعليمات للطلاب بأنه من يوم 15 نوفمبر سيتم منع غير الملقحين من دخول الحرم الجامعي، موضحًا: "قولنا الكلام دا للموظفين وأعضاء هيئة التدريس بأنه سيتم رفع أسماء غير الملقحين منهم من بصمة الحضور لمن لم يثبت تلقيه اللقاح خارج الجامعة أو داخلها أو من لم يكن لديه عذر مرضي".

وتابع، أن الجامعة بها أكثر من 20 ألف موظف، ومن تم رفعهم من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة حوالي 120 شخصا، قائلًا: "اعتقد أن الـ 120 شخصا هيروحوا ياخدوا اللقاح عشان يكملوا"، موضحًا أن نسبة متلقي التطعيم بالنسبة للطلاب تخطت الـ 80 %.

وأردف رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة بدأت منذ 1 نوفمبر الماضي بعمل حصر للطلاب المحسوبين على الجامعة ولكنهم لم يأتوا للجامعة حتى الآن أو قاموا بالتحويل ومازالت أسماؤهم لدينا، قائلا: "عددهم حوالي 10 % من الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن».

وأوضح أنه تم إرجاع عدد كبير من الطلاب من على بوابات الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة قامت بعمل نظام إلكتروني مماثل للباسبور الطبي في وزارة الصحة، قائلًا: "الطالب لديه تطبيق اسمه "ماي يو" لحضور المحاضرات وغير ذلك، فتم زيادة عليه أن الطالب تلقى التطعيم أم لا، وأصبح الطالب وهو داخل هناك بوابات إلكترونية، ويقوم بإظهار ال"QR"كود ويظهر حالة الطالب هل تم تطعيمه أم لا".

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