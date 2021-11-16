أخبار التوك شو| ضحك أحمد موسى ومفاجأة الري وتفاصيل النسخة الرابعة لشباب العالم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

التنمية المحلية تكشف موقف الحاصلين على جرعة لقاح واحدة من دخول مقر العمل

علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، على بدء تطبيق قرار منع الموظفين غير المطعميم من دخول مقر عملهم، قائلًا: "إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد أنه على مستوى ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة على مدى الشهرين ونصف الماضيين تم إعطاء اللقاح لمنتسبي الديوان العام والوحدات التابعة لها ومنذ صباح اليوم تم استقبال الزملاء ومعهم الشهادات الدالة على تطعيمهم أو موجودة على هواتفهم المحمولة بالإضافة إلى أن هناك مندوب من الموارد البشرية والذي أوضح أن قاعدة البيانات في الوزارة تعكس أن 100 % من الزملاء حصلوا على اللقاح.



وأضاف "قاسم" في مداخلة لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN" اليوم الاثنين، أنه على مستوى دواوين عموم المحافظات المصرية بالفعل لم يسمح بالدخول لأي شخص لا يوجد معه ما يفيد أنه غير حاصل على اللقاح، بجانب توجيه وزير التنمية المحلية حين تواصله مع المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم العاملين بدواوين المحافظات.

الطرق والكباري يعلق على السلالم الخشبية بالطريق الدائري بالمرج

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن تطوير الطريق الدائري معركة قوية جدًا وتفاصيله دقيقة.

أوضح حسام الدين مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، : «حريصون على أن يكون لائقًا بمصر والمصريين، وتدخلنا في قطاعيه الحرجين من الإسماعيلية حتى الطريق الزراعي، ومن الأوتوستراد حتى المريوطية، ويتم توسيعه إلى 7 أو 8 حارات».

وعلق حسام الدين مصطفى، على السلالم الخشبية بالطريق الدائري بالمرج، قائلًا: «إن هذا المظهر غير حضاري أو مقبول، هننهي على هذه الظاهرة ومش هتبقى موجودة، الكلام ده مش مقبول إطلاقا».

فهلوة المصريين.. نوبة ضحك لـ أحمد موسى بسبب السلم الخشبي على الدائري

عرض أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، صورا لـ سلالم خشبية في دائري المرج في منطقة المرج.



وأظهر مقطع الفيديو، سلالم خشبية للصعود لـ دائري المرج بعد إزالة القديمة لتوسعة الطريق.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد المواطنين جاءت له فكرة بوضع السلالم والحصول على جنيه مقابل الصعود والنزول.

وعبر الإعلامي أحمد موسى، عن استغرابه لهذا الأمر، قبل أن يدخل في نوبة ضحك على الهواء لهذا الأمر، مطالبا وزير النقل الفريق كامل الوزير بالتدخل لحل المشكلة.

رشا راغب تكشف تفاصيل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

أكدت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن منتدي شباب العام سيكون به العديد من ورش العمل وسيكون فرصة للتفاعل بين شباب العالم.

وأضافت رشا راغب، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن منتدى شباب العالم توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن يعد فرصة حقيقية للتواصل ويرسم البهجة.

وتابعت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه كان هناك مطالب من دول بعودة منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن المنتدى وفرصة يبحث عنها كل شباب العالم من أجل المشاركة.

بعد ليلة من الرعب في أسوان.. الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تأمين للمخزون الاستراتيجي من الأمصال المضادة للدغات العقارب، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت محافظة أسوان لدغات من العقارب بعد ان جرفتها السيول من الجبال.



أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن موعد عدم استقرار أحوال الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه فى هذا الأسبوع سنشهد استقرارا بالأحوال الجوية، بداية من اليوم وحتى نهايته، مشيرة ان ذلك الاستقرار سيصاحبه تكون شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر، وبدأت بالفعل اليوم بالتكون.



برلماني يعلن أخبارا سارة لـ مستحقي التأمينات والمعاشات

قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، إنه تقدم بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.



زي النهارده .. ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي ورائد حركة التنوير " طه حسين " | فيديو

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي " طه حسين " .



محافظ الشرقية: منع أى مواطن من تلقي الخدمات الحكومية فى حالة عدم وجود شهادة التطعيم

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء، فيجب على جميع العاملين الإلتزام والحصول على التطعيم ضد كورونا، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم وجود لدي المواطن شهادة التطعيم، سيتم منعه من دخول جميع المنشآت الحكومية الموجودة داخل المحافظة.

هل توفر مصر جرعة معززة لـ الملقحين؟.. مستشار الرئيس للصحة يكشف..فيديو

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على سؤال « هل يتم توفير جرعة معززة لمن تلقى لقاح فيروس كورونا ؟».

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قد لا تكون جرعة تعزيزية وسيكون إعادة تطعيم، وتطعيم كورونا يشابه لقاح الانفلونزا الموسمية ويستمر مفعوله من 6 لـ 9 شهور ".

وأضاف محمد عوض تاج الدين :" بعد هذه الفترة الزمنية يحتاج الإنسان للتطعيم مرة أخرى وسوف يتم البدء في ذلك في مصر بالتوازي مع استمرار تطعيم المصريين ".

وتابع محمد عوض تاج الدين :" عدد الوفيات بفيروس كورنا التي يتم تسجيلها ليست إصابات حدثت في يوم واحد، وتكون عملية تراكمية لعدة أيام"، مضيفا:" مازلنا في الموجة الرابعة ولم نصل إلى ذروة الموجة الرابعة ".

مفاجأة.. الري:كان لدينا تحذير من سيول أسوان قبل حدوثها بـ 72 ساعة

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أخر تطورات سيول أسوان، مؤكدا أن سيول أسوان شيء طبيعي في هذا الوقت من العام.

وأضاف محمد غانم في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ملف السيول خطير لأنه يمس حياة الأهالي، متابعا أن تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بالمحافظات.



وتابع المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن الوزارة كان لديها تحذير من السيول قبل 72 ساعة من حدوثها و اتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وسد أبو الريش كان له فعالية كبيرة في مواجهة السيول والتقليل من حدتها.



وأكمل المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن لو لم يكن هذا السد موجودا كانت ستحدث كارثة كبيرة في أسوان، لافتا إلى أن 2 من السدود حجزوا 6 ملايين متر مكعب من المياه في شلاتين.