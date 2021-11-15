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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضياء رشوان ينعى الكاتب الصحفي فاروق هاشم

ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين

نعى الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، الكاتب الصحفي فاروق هاشم نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام الذي وافته المنية اليوم.

وقال رشوان في نعيه: "أنعى لكل أصدقائي وزملائي وأبناء جيلي وصحفيي مصر، الصديق  الكاتب الصحفي  الكبير فاروق هاشم نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام الذي  انتقل إلي رحمة الله اليوم".

وتابع: "وإذ ننعى الفقيد نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وبالخصوص الزملاء في مؤسسة الأهرام في مصابهم الجلل".

واختتم رشوان بدعائه: "اللهم تقبله برحمتك الواسعة واغفر له بكرم عفوك وأدخله فسيح جناتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى".

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