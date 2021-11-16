عمرو سلامة: هنشوف 10 سنين رواج في صناعة السينما المصرية بسبب نهضة السعودية

أكد المخرج عمرو سلامة، أن المقارنة الفنية بين مصر السعودية لا تستوي في الانتاج الفني لأن مصر بلد لها تاريخ سينمائي كبير جدا وقائم على الربح بينما السعودية تبدأ صناعة من الصفر، موضحا أن السعودية لديها فنانين كثر لم يحصلوا على الفرصة وعندهم شراعة لتمكين الفن، مؤكدا أن السعودية تريد عمل تاريخ سريع في المجال الفني.

وأوضح المخرج عمرو سلامة، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن فتح السعودية لسينمات تستقبل الأفلام المصرية سيكون له مردود جيد على صناعة السينما المصرية، قائلا: "من اكثر الحاجات الكويسة اللي هتحصل لصناعة السينما المصرية هو فتح سينمات فى السعودية تستقبل افلام مصرية".

وتابع: "احنا هنشوف 10 سنين جايين كويسين جدا للسينما المصرية بسبب أن في مصريين كتير عايشين فى السعودية، فضلا عن حب السعوديين للسينما المصرية"، مؤكدا أن النهضة الفنية والتحررية التى تحدث فى السعودية ستنعكس بشكل ايجابي على صناعة الفن في الوطن العربي كله، كما أن الانتاج السينمائي فى مصر أصبح اكثر جرأة بسبب امكانية العرض فى السعودية.