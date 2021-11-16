أشعل النيران في جسده.. سرعة التحريات في واقعة إصابة شخص خلال مشاجرة

أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث في واقعة إصابة شخص خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بمنطقة دار السلام.

وأشارت التحقيقات الأولية أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين سائق توك توك ، مقيم بدائرة القسم ، وآخر ، مقيم بدائرة القسم مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما.

وأوضحت التحقيقات الأولية ان المتهم الأول قام على إثرها بسكب كمية من سائل البنزين على الثانى وإضرام النيران به بإستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته ، تم ضبطه وبحوزته زجاجة تحوي كمية من سائل البنزين.