مدرب توتنهام السابق : الصراعات أنهت مسيرة حسام غالي معنا

أكد جوستافو بويت، نجم تشيلسي ومدرب توتنهام السابق، أن حسام غالي كان لاعبا مميزا للغاية، مشيرا إلى أنه كان يملك إمكانيات تجعله من أفضل اللاعبين.

وقال بويت في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الصراعات أنهت مسيرة حسام غالي مع توتنهام، وأنه أصبح أكثر تركيزا خارج الملعب في فترته الأخيرة مع السبيرز".

وحرص حسام غالي عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، على إرسال اعتذار رسمي إلى ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه مصطفى مراد فهمي على الاستمرار في أداء مهام عمله بسبب ترشحه في عضوية مجلس إدارة النادي .

ورغم أن حسام غالي يحق له طبقاً للائحة النادي الأهلي التي تم اعتمادها في عام 2018 الانتظار لحين معرفة موقفه من الانتخابات حتي يحسم قراره من البقاء في شركة الكرة، ولكنه رفض وأرسل اعتذاراً عن عدم الاستمرار تقديراً لما لمسه من رئيس مجلس إدارة الشركة ياسين منصور ونائبه مصطفى مراد فهمي.

وأكد غالي في اعتذاره أنه تشرف بالعمل معهم وسيكون حال نجاحه في انتخابات مجلس إدارة النادي معهم وبمثابة حلقة الوصل برفقة محمود الخطيب، رئيس النادي، في جميع الأمور التي تخص شركة الكرة.