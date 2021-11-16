عدلي القيعي: أزمة ارتفاع أسعار اللاعبين سببها صلاح محسن وبيراميدز

قال عدلي القيعي إن أزمة ارتفاع أسعار اللاعبين، بدأت الشرارة الأولى لها؛ بسبب قيمة انتقال صلاح محسن من إنبي للنادي الأهلي.

وأوضح عدلي القيعي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أزمة ارتفاع أسعار اللاعبين بسبب قيمة انتقال صلاح محسن من إنبي للأهلي".

وأضاف: "ثم صفقات بيراميدز الفترة السابقة، ولكن النادي الأهلي يحاول التعامل مع ارتفاع الأسعار".

ويُعد عدلي القيعي أشهر مدير تعاقدات فى تاريخ كرة القدم المصرية بسبب عمله فى النادي الأهلي لسنوات طويلة وإبرامه لعدد كبير من الصفقات القوية للقلعة الحمراء.