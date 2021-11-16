عدلي القيعي: كنت أتمنى تعاقد الأهلي مع طارق حامد وهذا سر فشل الصفقة

قال عدلي القيعي إنه كان يتمني ضم طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك الحالي فى النادي الأهلي من أجل دعم صفوف الفريق.

وقال عدلي القيعي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" كنت أتمني تعاقد الأهلي مع طارق حامد وبالفعل كنا قريبين من ذلك".

وأضاف:" محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وقتها كان يقوم ب أداء مناسك العمرة وكان سموحة طالب 7 مليون جنيه ولكن الزمالك كان أسرع فى الصفقة

وأوضح عدلي القيعي أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الوقت الحالي، وقع من قبل للنادي الأهلي.

وأكمل عدلي القيعي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" شيكابالا كانت رغبته الانضمام للنادي الاهلي عندما كان فى باوك اليوناني".

وأردف: " شيكابالا قام بالاتصال بي من أجل الانضمام للأهلي عندما كان فى باوك اليوناني وقال لي الزمالك غير مهتم بضمي، ثم فى نهاية الأمر قام بتغيير رأيه".