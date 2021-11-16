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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاولنا كتير.. أولى تجارب محمود ميري الغنائية

صدى البلد

طرح محمود ميري أغنيته المصورة الجديدة "حاولنا كتير" عبر قناته على موقع "يوتيوب"والتي تعد أول تجارب ميري الغنائية والتي يقدمها بالتعاون مع المخرج مصطفى عامر.


الأغنية من كلمات: مصطفى ناصر وألحان: ميري وتوزيع ومكساج: مصطفى نجم وتم الاعتماد على عازفين من أمريكا وهولندا وتم تنفيذ الديجتال ماستر في ستوديوهات "ستارلينج سوند" بنيويورك وهو واحد من أكبر وأشهر الاستوديوهات الخاصة بالمكس والماستر حول العالم.


وتم تصوير الأغنية في الساحل الشمالي واستغرق التصوير ثلاثة أيام بسبب إصرار مصطفى عامر على التصوير أثناء شروق الشمس وغروبها فقط، واعتمد مصطفى عامر مخرج العمل على روئ وعمرو عماد كممثلين لقصة الأغنية.


أما المفاجأة الجديرة بالذكر؛ فهي عدم ظهور ميري في أحداث الفيديو كليب واعتمد فقط على صوته ليخرج العمل في النهاية كفيلم قصير يحكي عن فراق حبيبين وتأثير هذا الفراق عليهما.


الفيديو كليب من تصوير فوزي درويش ومونتاج مصطفى صلاح.


يذكر أن المخرج مصطفى عامر سبق له إخراج أغاني مصورة أخرى مثل "رسمك في خيالي" لمحمد حماقي و"لينا رقصة" لكارمن سليمان و"أنا لو زعلانة" لروبي.


وتأتي هذه الأغنية كخطوة أولى في خطة ميري التي تعتمد على طرح أغنيات منفردة حتى صيف 2022 الذي ينوي طرح ألبومه الأول فيه والذي يتكتم حول تفاصيله ويقدم فيه شخصيته الفنية بالاعتماد على فريق عمل أغلبه من الشباب.

محمود ميرى الفنان محمود مير

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