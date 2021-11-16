نوفو مدرب الجابون: مصر أوفر حظا في التأهل لـ مونديال 2022

قال الفرنسي باتريس نوفو، المدير الفني لمنتخب الجابون، إن منتخب مصر لديه فرصة كبرة في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.



ويلعب منتخب مصر مع الجابون، في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأوضح نوفو- في تصريحات خاصة لبرنامج بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة على قناة ETC: بالنسبة لنا مواجهة منتخب مصر ستكون مهمة، رغم تأهلهم للمرحلة الإقصائية، فهي مباراة دولية ومهمة لنا.



وأضاف المدير الفني لمنتخب الجابون،: لقد تعادلنا مع منتخب مصر في الجابون وهي مباراة دولية، ونريد أن نكون في موقف أفضل بالتصفيات.



وتابع المدير الفني لمنتخب الجابون: مصر أوفر حظا بين المنتخبات في التأهل لكأس العالم 2022.



واختتم المدير الفني لمنتخب الجابون، تصريحاته: محمد صلاح لاعب مهم لمصر مثل ليفربول، وهو قادر على قيادة منتخب مصر لكأس العالم.