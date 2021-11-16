وكيل لاعبين: عبد الله السعيد كان قريبا من الزمالك وحصل خلاف في اللحظات الأخيرة

أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، إن كانت هناك فرصة كبيرة لتعاقد نادي الزمالك مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال سيد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن الصفقة تعطلت في النهاية بسبب بعض الخلافات في اللحظات الأخيرة.

في سياق آخر استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استبعاد الرباعى أحمد أبو الفتوح ومحمد الننى وحمدى فتحى ومصطفى محمد " الأناكوندا " من المشاركة أمام الجابون فى المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء بملعب برج العرب فى الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وجاء استقرار كيروش على استبعاد الرباعى خوفا من حصول أحدهم على البطاقة الصفراء الثانية له وبالتالى غيابه عن المباراة الأولى الفاصلة من المرحلة الأخيرة للتصفيات.



وشهدت الساعات الماضية، استبعاد عبدالله السعيد من معسكر المنتخب ببرج العرب بعد تأكد إصابته بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن مواجهة مصر والجابون.



وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كلا من :حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) و الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).