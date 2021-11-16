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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسبب مشكلتها مع أحمد السقا

في عيد ميلاد مها أحمد.. تعرف على قصة حبها مع مجدي كامل

مها احمد ومجدى كامل
مها احمد ومجدى كامل

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة مها أحمد ؛ التي استطاعت تقديم أفلام كوميدية رسمت البسمة علي شفاه الجمهور .
وفي عيد ميلادها يرصد صدى البلد محطاتها .

قصة حب مها احمد ومجدى كامل:


تزوجت مها أحمد من الفنان مجدي كامل، منذ عام 1994، ويرويان قصة حبهما خلال أحد الحوارات التليفزيونية، حيث كشف "كامل" عن الإعجاب بها منذ اللحظة الأولى، أثناء تواجدها معه بالمعهد للفنون المسرحية، قائلاً: "لقيت حد قصير وشعر أصفر وقلبوظة، قلت هي دي"، وأضاف أنه ذهب إليها وراء الكواليس وقال لها: "أنا أول ما هتخرج هتجوزك".

 

وأضافت "أحمد" أن تصرف مجدي كامل، الذي كانت تراه للمرة الأولى بالمعهد آنذاك، أثار فضولها ودفعها للسؤال عنه، وعلقت مازحة: "كان على طول فمه أحمر"، وأضافت أنه كان محبوباً لدى الفتيات في المعهد، قائلة: "لقيت البنات هتموت عليه قلت لازم أعلق الواد ده وأتجوزه بجد"، مشيرة إلى بدء علاقتهما بالصداقة.

 

وتابعت "أحمد" أنها تقربت من زوجها، أثناء دراستهما، من خلال طلب المساعدة في إتقان اللغة العربية الفصحى، لتتمكن من تجسيد المسرحيات بالمعهد، قائلة: "كنت بتحجج إني معرفش اللغة العربية"، وأضافت أنه كان يحادثها في الهاتف لساعات طويلة، وقالت مازحة: "ياريته كان بيطلبني، كنت بتكسف منه لما يقول لي اطلبيني".

مها أحمد والسقا :


كشفت مها احمد في لقاء تلفزيوني لها عن سر فقدان وزنها قائله:" انا أخذت ادوية كثيرة بجانب "الرجيم" و لكني شعرت بالتعب كثيرا عندما ذهبت الي الجيم مع احمد السقا.

واضافت مها :" انا لم اذكر اسم الادوية التي اخذتها حتي لم اؤذي أحدا من الجمهور لأنها مرهقة جدا".


حدثت مشكلة بين مها احمد والسقا بعد تصريح الأولي بتخلي السقا عنها ورفضه العمل معها .

لتدخل والده السقا وتشن هجوم علي مها أحمد .


فيما رد أحمد السقا على ذلك قائلا : "تصريح مها أحمد لم يضايقني وأقسم بالله محصلش اني طلبت من والدتي ترد عليها بعد الهجوم علي فوالدتي مربية زوجها الفنان مجدي كامل".

وأضاف: "اللي ما بيني وبين مها أحمد ومجدي كامل عشرة عمر وأكبر من إنه يضيع عشان ذلة لسان من أي حد فينا".

أولاد مها أحمد :

أنجبت الفنانة مها أحمد، ولدين أولهما هو "أحمد"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب خطأ طبي عند ولادته أدى إلى نقص مستوى الأكسجين في المخ، ليؤثر على الحركة والنطق.

 

اما ابنها الثاني فهو عادل ؛ ويعد احد الاصدقاء المقربين للاعب الكرة رمضان صبحي .

 

وكانت مها قد كشفت أن ابنها "عادل" كان يعيش قصة حب انتهت بالفشل، ودخل في حالة نفسية سيئة، ثم توفي صديقه مصطفى حفناوي، وتأثر أيضًا بحادث غرق منزلهم في المياه.

وذكرت "مها" أنها مرت بأزمة مرضية، وكانت لا تستطيع الوقوف ولا تريد الأكل، واتضح بعد ذلك أنه التهاب في الصدر وليس كورونا، ثم فوجئت في يوم بأن ابنها عادل لا يستطيع الوقوف على قدميه أو فعل أي شيء بمفرده، وبدأت تسمع صوته وهو يتألم، موضحة أنها لا تعرف ماذا يحدث معهم.

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