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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حدائق الأهرام يحرر محضرا ضد الاعتداء على لاعبيه داخل نادي الترسانة

حدائق الاهرام
حدائق الاهرام

تعرض لاعبو فريق حدائق الأهرام لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ إلي التعدي من جانب فريق الترسانة بعد مباراة قوية بين الفريقين انتهت بفوز الشواكيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمعهما بدوري منطقة الجيزة  .

وتسبب التعدي من جانب لاعبي الترسانة علي فريق حدائق الأهرام في تعرض عدد من اللاعبين إلي إصابات  .

وعلي الفور توجه فريق حدائق الاهرام إلي قسم شرطة العجوزة لتحرير محضر ضد الاعتداء غير المبرر من قبل نادي الترسانة وأخذ الطرق القانونية خاصة بعد تعرض عدد من اللاعبين إلي إصابات بالغة .

وسادت حالة كبيرة من الغضب لدى مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام برئاسة المهندس محمد إبراهيم نافع بسبب تعرض فريق ٢٠٠٥ للاعتداء من قبل الترسانة واستقر مجلس إدارة النادي علي التحرك قانونيا لحفظ حقوق أبناءه من الشباب

و قرر نافع التقدم بشكوي اليوم الي منطقة الجيزة لكرة القدم . 


و كان نافع قد التقي بعدد من لاعبي فريق ناديه و اولياء امورهم  و استمع لما حدث بدقة ووعده بالحصول علي حقهم كاملا .

الترسانة حدائق الاهرام منطقة الجيزة نادي حدائق الأهرام

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