أمين صندوق الزمالك: هناك سلف بعشرات الملايين لم تسدد حتى الآن

أكد طارق جبريل مدير الصندوق بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء مازالت تعاني من السُلف للموظفين والإداريين خلال السنوات الماضية.



وقال جبريل في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: "كانت هناك سُلف للموظفين أكثر من 4 ملايين جنيه، ولم تُسدد حتى الآن، قد تصل إلى عشرات الملايين، سُلف وعُهد لم تُسدد".



وأضاف: "وفي النهاية المبدأ واحد، لا أعرف لماذا يتم السماح بالسُلف وعدم تحصيلها من جديد".



واختتم:"كل هذا حدث خلال الـ 5 سنوات الماضية، وهناك من يتم التحقيق معه الآن من الإداريين والموظفين الذين حصلوا على سُلف".



ورفض جبريل معتذرًا، الرد على سؤال الإعلامي محمد شبانة حول مستحقات اللاعبين الذين رحلوا، أبرزهم فرجاني ساسي وحمدي النجاز قبل عودته. مصرحًا: "أعتذر عن الإجابة، وإجابتي في الاعتذار".