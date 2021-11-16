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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى سارة من الصين بشأن إصابات كورونا اليومية

كورونا الصين
كورونا الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وسجلت اللجنة 11 إصابة محلية بالفيروس، و11 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

 

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وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض، في حين لا يزال 510 مرضى بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

 

ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 98337 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636 منذ يناير الماضي.

 

ومن ناحية أخرى، تشهد دول أوروبا عودة أرقام كورونا المرعبة، مع إعادة فرض الحكومات لإجراءات الإغلاق، بعد الارتفاع الكبير في الإصابات بكوفيد-19، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية من خطورة الوضع في القارة العجوز.

 

الوكالة الأوروبية المكلفة بالأمراض حذرت من أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يواصل تدهوره في الاتحاد الأوروبي وبات "مقلقا جدا" في 10 دول و"مقلقا" في 10 دول أخرى.

 

ويشير التقييم الأخير للأخطار الصادر عن المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض، إلى وجود "ارتفاع سريع وكبير في الإصابات"، موضحا أنه رغم أن نسبة الوفيات ضعيفة إلا أنها ترتفع ببطء.

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