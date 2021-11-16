خبير: إثيوبيا فشلت في إنتاج الكهرباء من السد.. والملء الثالث مشكوك في أمره

أكد الخبير الجيولوجي عباس شراقي، أنه رغم تصريحات إثيوبيا إلا أنه لم يتم إنتاج كهرباء من سد النهضة حتى الآن والتي كانت تأمل بتشغيل التوربينات فى أكتوبر الماضي.

وتابع "بن شراقي" في تصريحات صحفية أن إثيوبيا أجرت التخزين الأول العام الماضي بنحو 5 مليار م3، والتخزين الثاني الذى لم يكتمل في يوليو الماضي وبنحو 3 مليار م3، أي بإجمالي 8 مليار م3 دون إنتاج كهرباء حتى الآن.

وأوضح إلى استمرار تدفق الماء بدون كهرباء، قائلا إن موسم الأمطار في إثيوبيا انتهى، ومع ذلك تتدفق المياه من أعلى الممر الأوسط (حسب الصور الفضائية اليوم 15 نوفمبر 2021) وهي المياه المنصرفة من بحيرة "تانا" التي تخزن نحو 33 مليار م3، ويخرج منها نحو 4 مليار م3 سنويا، بمعدل 10 مليون م3/ يوم من خلال بوابة صغيرة "شارا شارا"، ونفق "تانا-بيليس".

وأشار شراقي إلى إن ذلك التدفق من أعلى السد سيستمر إلا إذا قامت إثيوبيا بفتح إحدى البوابات الأربع في سد النهضة (وهما بوابتا تصريف دون توربينات، وأخريتان فيهما توربينان)، ويوضح أنه عندئذ يجف الممر الأوسط ويصبح جاهزا لوضع خرسانة جديدة للتخزين الثالث "المشكوك في أمره".