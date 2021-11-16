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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق النصف الثاني من القمة الافتراضية بين بايدن وجين بينج

الرئيسان الأمريكي
الرئيسان الأمريكي والصيني

انطلق النصف الثاني من القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج.

وأعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بلقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، حيث قال: سعيد بلقاء صديقي القديم بايدن.

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الرئيس الصيني: سعيد بلقاء صديقي القديم بايدن

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انتهاء النصف الأول من القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمريكي والصيني

وقال الرئيس الصيني وفق رويترز: واشنطن وبكين تواجهان تحديات عدة، ويجب عليهما زيادة التواصل والتعاون.

وأضاف: هناك حاجة لـ"علاقات مستقرة ومنطقية" بين واشنطن وبكين، ويجب على البلدين احترام بعضهما، ومستعد لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى "اتجاه إيجابي".

 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن مسؤوليات قادة الصين والولايات المتحدةP هي ضمان ألا تكون العلاقات في صراع مفتوح.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي- عقب انطلاق القمة الافتراضية مع نظيره الصيني-: نأمل في إجراء محادثة جيدة مع الرئيس الصيني، وفق ما نقلته رويترز.

 

وتابع: إن الولايات المتحدة ستتمسك بقيمها دائما، وضرورة أن تلتزم الدول بالقواعد الدولية، حيث أن واشنطن وبكين في حاجة إلى ترتيبات "منطقية" لتجنب الصدام بينهما.

 

الرئيس الأمريكي الرئيس الصينى جو بايدن شي جين بينج القمة الافتراضية

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