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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ألسن الغردقة تناقش مخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت كلية الألسن بالغردقة  لقاء تعريفيا وتوعيا لطلابها بحضور الدكتور عمرو عبدالستار غنيم منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وفريق وحدة متطوعي البحر الأحمر كشف فيه عن مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وأنواع المخدرات ( الفودو، الإستروكس، والهيروين، الترامادول وغيرها)، ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» التي تستهدف إعداد كوادر شبابية على وعي تام بأضرار الإدمان ووقايتهم من الوقوع فيه وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كونها تساعد على تركيز وتنشيط الذاكرة.


وحذر من تعاطي أي أدوية دون استشارة الطبيب لأن بعضها يحتوي على مواد مخدرة كالكونجستال، كما أشار إلى الخدمات التي يوفرها مركز العزيمة لعلاج الإدمان وكذلك توفرها جميع مراكز مكافحة وعلاج الإدمان التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن سر النجاح في العلاج يكمن في وجود عزيمة وإرادة لدى الشخص المدمن ليقلع عن الإدمان، وأنه يتم تقديم خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، وكذلك يتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال الاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان «16023».

اقيمت الندوة بإشراف الدكتورالسعدي الغول السعدي عميد كلية الألسن الدكتور حجاج محمد حجاج وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رقية محمود وكيل الكلية لخدمة المجتمع، في إطار المشاركة في الحملة القومية لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. 

الغردقة تعاطي المخدرات التضامن الاجتماعي وزارة التضامن علاج الإدمان وزارة التضامن الاجتماعي مكافحة المخدرات

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