كارول سماحة بنصيحة لمتابعيها: عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها؛ وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارول سماحة في الصورة بإطلالة ساحرة وعلقت قائلة:" عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم ".

وتخطت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، ثلاثة ملايين مشاهدة بفيديو كليب أغنية "يا شباب يا بنات" ذلك بعد مرور أسبوعا على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "يا شباب يا بنات" من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميساكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة .

مسلسل ضد الكسر

وكانت كارول سماحة طرحت مؤخراً أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

أغنية “اللي خان” غناء: الفنانة كارول سماحة، وكلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل.

مسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، بجانب كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.