عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة بنصيحة لمتابعيها: عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم

كارول سماحة
كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها؛ وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت كارول سماحة في الصورة بإطلالة ساحرة وعلقت قائلة:" عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم ".

 

وتخطت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، ثلاثة ملايين مشاهدة بفيديو كليب أغنية "يا شباب يا بنات" ذلك بعد مرور أسبوعا على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

أغنية "يا شباب يا بنات" من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميساكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة .

 

مسلسل ضد الكسر 

وكانت كارول سماحة طرحت مؤخراً أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

أغنية “اللي خان” غناء: الفنانة كارول سماحة، وكلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل.

مسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، بجانب كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

كارول سماحة انستجرام لبنان إطلالة ساحرة صورة جديدة مسلسل ضد الكسر

موضوعات متعلقة

تامر هجرس و زوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

أستاذي في الجامعة.. محمد إمام ينعي والد يسرا اللوزي

بإطلالة هادئة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار عبر انستجرام

بإطلالة صباحية.. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها

أيتن عامر ناعية والد يسرا اللوزي: الله يرحمه كان مؤثرا فى حياة ناس كتير

علمني كتير .. إنجي وجدان تنعى محمود اللوزي

خبر حزين جدا.. بسنت شوقي تنعى والد يسرا اللوزي

بإطلالة ساحرة.. رزان المغربي تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

السبت القادم.. شاهد| الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تسريبات تكشف مواصفات هاتف وان بلس القادم OnePlus Nord N20 5G .. صور

10 آلاف جنيه غرامة لـ أعضاء هيئة التدريس حال عدم الإلتزام بقواعد اللغة العربية ..تفاصيل

الرى تكشف حصيلة غنيمتها من مياه السيول في شلاتين

وزير الرى: نجحنا في إزالة 17100حالة تعد على مجرى النيل في حملات مكثفة

للعائلة الكويتية.. مواصفات وأسعار فولكس فاجن طوارق 2021|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

الكويت تتخذ إجراءً قاسيا ضد لبنان

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطاجن الفخار بيغير طعم الأكل للأحلى وهذه طريقة تجعله لا يكسر للأبد | نوستالجيا 

نشرة المنوعات | لحظة قفز سائق من التاكسي في هجوم إرهابي.. سقوط عريس وعروس من أرجوحة أمام المعازيم.. امرأة تلد 3 توائم متطابقة

أمام المعازيم.. لحظة سقوط عريس وعروس أثناء دخولهما على أرجوحة|فيديو

لحظة تذيب القلوب.. ردة فعل طفلة ترى بوضوح لأول مرة في حياتها|فيديو

فيديو

طب أسنان الجاموسة.. تعليم جديد في جامعة دمنهور منذ 6 سنوات.. فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ