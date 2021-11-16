عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحدث في السعودية.. انطلاق فعاليات ملتقى طويق للنحت بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا

السعودية
السعودية

انطلقت فعاليات برنامج "الرياض آرت" المتمثلة في "ملتقى طويق الدولي للنحت" الذي يقام تحت عنوان: "شاعرية المكان" في حي جاكس بالدرعية، بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا من دول: سلطنة عُمان، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، إسبانيا، المكسيك، كولومبيا، نيوزلندا، هولندا، بلغاريا، مقدونيا الشمالية، رومانيا، سلوفينيا، وجورجيا، و تمَّ اختيارهم من قبل لجنة خبراء دولية استقبلت طلبات أكثر من 400 متقدم حول العالم.

 

ويجسد الملتقى اهتمام المملكة السعودية بكافة أنواع الفنون والفنانين على المستويين المحلي والعالمي من خلال توفير مناخ إبداعي يسهم في تقديم لغة فنية تلهم شعوب العالم، ويشتمل على ممارسة الفنانين المشاركين لأعمال "النحت الحي" أمام الجمهور طيلة فعاليات الملتقى، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والفنية من أبرزها، عقد أكثر من 30 ورشة عمل وندوة فنية بمشاركة متحدثين محليين وعالميين لمناقشة وطرح مواضيع فنية وثقافية متنوعة، مثل: الفن الإسلامي، والحضور العالمي للنحت في المنطقة، والمشهد الفني في المملكة، واستخدام الرخام في المشهد الفني، وفق صحيفة عاجل.

 

كما يسهم الملتقى في تعزيز المشاركة المجتمعية لنشر الثقافة والترفيه بين كافة فئات المجتمع، بالتعاون مع العديد من الجهات التعليمية والثقافية والفنية والترفيهية، حيث يعتزم الملتقى استقبال أكثر من 400 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية والجهات التعليمية عبر تنظيم 18 رحلة تعليمية لزيارة فعاليات الملتقى وحضور ورش العمل والمشاركة في الندوات ومشاهدة أنشطة النحت الحيّ.

 

وبالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تشارك مجموعة من طالبات قسم الفنون البصرية "مسار النحت" كمساعدات للنحاتين المحليين والعالميين في الملتقى، مما يساهم في اكسابهن الخبرة اللازمة عبر المشاركة في أعمال هذا الحدث الفني العالمي، إلى جانب الشراكة مع عددٍ من الجهات، مثل: موسم الرياض، ومعهد مسك للفنون، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.

ترشيحاتنا

السبت القادم.. شاهد| الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تسريبات تكشف مواصفات هاتف وان بلس القادم OnePlus Nord N20 5G .. صور

10 آلاف جنيه غرامة لـ أعضاء هيئة التدريس حال عدم الإلتزام بقواعد اللغة العربية ..تفاصيل

الرى تكشف حصيلة غنيمتها من مياه السيول في شلاتين

وزير الرى: نجحنا في إزالة 17100حالة تعد على مجرى النيل في حملات مكثفة

للعائلة الكويتية.. مواصفات وأسعار فولكس فاجن طوارق 2021|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

الكويت تتخذ إجراءً قاسيا ضد لبنان

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطاجن الفخار بيغير طعم الأكل للأحلى وهذه طريقة تجعله لا يكسر للأبد | نوستالجيا 

نشرة المنوعات | لحظة قفز سائق من التاكسي في هجوم إرهابي.. سقوط عريس وعروس من أرجوحة أمام المعازيم.. امرأة تلد 3 توائم متطابقة

أمام المعازيم.. لحظة سقوط عريس وعروس أثناء دخولهما على أرجوحة|فيديو

لحظة تذيب القلوب.. ردة فعل طفلة ترى بوضوح لأول مرة في حياتها|فيديو

فيديو

طب أسنان الجاموسة.. تعليم جديد في جامعة دمنهور منذ 6 سنوات.. فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ