يحدث في السعودية.. انطلاق فعاليات ملتقى طويق للنحت بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا

انطلقت فعاليات برنامج "الرياض آرت" المتمثلة في "ملتقى طويق الدولي للنحت" الذي يقام تحت عنوان: "شاعرية المكان" في حي جاكس بالدرعية، بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا من دول: سلطنة عُمان، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، إسبانيا، المكسيك، كولومبيا، نيوزلندا، هولندا، بلغاريا، مقدونيا الشمالية، رومانيا، سلوفينيا، وجورجيا، و تمَّ اختيارهم من قبل لجنة خبراء دولية استقبلت طلبات أكثر من 400 متقدم حول العالم.

ويجسد الملتقى اهتمام المملكة السعودية بكافة أنواع الفنون والفنانين على المستويين المحلي والعالمي من خلال توفير مناخ إبداعي يسهم في تقديم لغة فنية تلهم شعوب العالم، ويشتمل على ممارسة الفنانين المشاركين لأعمال "النحت الحي" أمام الجمهور طيلة فعاليات الملتقى، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والفنية من أبرزها، عقد أكثر من 30 ورشة عمل وندوة فنية بمشاركة متحدثين محليين وعالميين لمناقشة وطرح مواضيع فنية وثقافية متنوعة، مثل: الفن الإسلامي، والحضور العالمي للنحت في المنطقة، والمشهد الفني في المملكة، واستخدام الرخام في المشهد الفني، وفق صحيفة عاجل.

كما يسهم الملتقى في تعزيز المشاركة المجتمعية لنشر الثقافة والترفيه بين كافة فئات المجتمع، بالتعاون مع العديد من الجهات التعليمية والثقافية والفنية والترفيهية، حيث يعتزم الملتقى استقبال أكثر من 400 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية والجهات التعليمية عبر تنظيم 18 رحلة تعليمية لزيارة فعاليات الملتقى وحضور ورش العمل والمشاركة في الندوات ومشاهدة أنشطة النحت الحيّ.

وبالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تشارك مجموعة من طالبات قسم الفنون البصرية "مسار النحت" كمساعدات للنحاتين المحليين والعالميين في الملتقى، مما يساهم في اكسابهن الخبرة اللازمة عبر المشاركة في أعمال هذا الحدث الفني العالمي، إلى جانب الشراكة مع عددٍ من الجهات، مثل: موسم الرياض، ومعهد مسك للفنون، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.