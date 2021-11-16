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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم 2022.. التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام الجابون

منتخب مصر
منتخب مصر

يستضيف فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الجابون على ملعب استاد برج العرب فى الاسكندرية فى تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

 

كان منتخب الفراعنة الكبار ضمن التأهل إلى نهائيات المونديال بعد التعادل أمام انجولا بهدفين لكل منهما فى تصفيات كأس العالم.

 

ويخوض منتخب مصر الأول بتشكيل متوقع أمام الجابون جاء على النحو التالي:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

محمد حمدي - محمود حمدى الونش - أحمد حجازي - أحمد فتحي

عمرو السولية - حمدي فتحي

محمد شريف - محمد مجدى أفشة -أحمد ياسر ريان

مروان حمدي

 

جاءت قائمة منتخب مصر التى أعلن عنها البرتغالي كارلوس كيروش  على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ومحمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد صبحي (فاركو) ومحمود جاد (إنبي)

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي) وأحمد فتحي (بيراميدز) وأحمد حجازي (الاتحاد السعودي) وأحمد ياسين (البنك الأهلي) وأيمن أشرف (الأهلي) ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد فتوح (الزمالك) ومحمد حمدي (بيراميدز) ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) وحمدي فتحي (الأهلي) وعمرو السولية (الأهلي) وإمام عاشور (الزمالك) ومحمد كناريا (سموحة) ومصطفى فتحي (الزمالك) ومحمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمد شريف (الأهلي) وأحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) ومصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) ومروان حمدي (سموحة) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

على الجانب الآخر، يطمح منتخب الجابون، في إنهاء مشواره في التصفيات، في المركز الثاني خلف مصر، بعدما فقد رسميا فرصة التأهل إلى مونديال  2022.

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022:
 

1-  مصر : 11 نقطة

2- الجابون : 7 نقاط

3- ليبيا : 6 نقاط

4- أنجولا : 4 نقاط

منتخب مصر الجابون كأس العالم مصر ضد الجابون تشكيل منتخب مصر

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