من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

كشفت السلطات البريطانية عن أول صور للإرهابي المشتبه به الذي فجر نفسه داخل سيارة أجرة أمام مستشفى ليفربول للنساء، كما كشفت لأول مرة عن جنسيته، حيث تبين أنه "عراقي" يعيش في بريطانيا.

وأكدت شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي لبريطانيا، أن الإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى النساء في ليفربول هو شاب عراقي يدعى «يدعى عماد السوالمين»، وعمره 32 عامًا.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا كشفت سابقًا سائق التاكسي الذي أقله من منطقة روتلاند أفينيو بالمدينة وطلب منه نقله إلى المستشفى.

عندما وصل التاكسي إلى نقطة إنزال الركاب بالمستشفى، قام الشاب بتفجير نفسه، وهرب السائق من السيارة.

وقال رئيس المحققين أندرو ميكس: "تحقيقاتنا جارية للغاية ولكننا نعتقد بقوة في هذه المرحلة أن المتوفى هو عماد السوالمين البالغ من العمر 32 عامًا".

PRI_210458446