عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلة انفلونسر لطلاب آداب حلوان تحصد المركز الأول فى الملتقى العلمي

صدى البلد

حصدت مجلة انفلونسر لطلاب قسم الاعلام بكلية الآداب جامعة حلوان المركز الأول فى الملتقى العلمى الأول لكلية الاعلام جامعة القاهرة حيث شارك الطلاب بدعم ورعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

 

وتدور فكرة المجلة حول البحث عن المؤثرين الحقيقيين في المجتمع في ظل تضارب المفاهيم عن الشخص المؤثر، وقد عمل الطلاب على إظهار الشخصيات التي من المفضل أن تلقي الصحافة الضوء عليها لتضعها في أولويات أجندة القارئ، لأن كل شبر في مصر به أحد المؤثرين أصحاب الإنجاز ، وكل منهم هو إنفلونسر حقيقي .

 

وتحتوى مجلة انفلونسر على 6 أبواب الباب الأول يحمل عنوان الناس الحلوة ويقدم  بروفايلات صحفية مختلفة، ويتم الحديث فيه عن الشخصيات المصرية الأصيلة والتي نجدها في كل مكان وزمان ولكنها خارج الأضواء، ويتضمن الباب الثاني الذي يأتى تحت عنوان تحت الأنظار تقارير وفيتشرات صحفية حيث يتم إلقاء الضوء على هذه الشخصيات المؤثرة ليظهر إنجازهم للجميع.

وعنوان الباب الثالث للمجلة هو تحدي ويتناول رحلة الصعود من خلال  موضوعات وحوارات مع شخصيات حاولت تحقيق المستحيل، وصنعت نجاحها من رحم التحدي، ويشمل الباب الرابع حكاوي عن حكايات بسيطة من قلب الشارع المصري، أخرجها وانتجها تراث الجدعنة والصالة.

 وفي الباب الخامس الذي يأتى بعنوان أبطالنا يتحدث عن المصري الذي يتحدى الصعاب، ويبرز هنا أسرار وقصص تحدت الواقع الذي نعيشه أملاً في التغيير والتأثير.


وجاء عنوان الباب السادس ليكون نمرة واحد  وهي العبارة التي انتشرت في شوارعنا المصرية، ويشرح هذا الباب المعنى الحقيقي لها ومن يستحق أن يكون هو نمرة واحد.

حيث أشادت لجنة التحكيم في الملتقى العلمى الأول لكلية الاعلام بفكرة المجلة التي يشرف عليها الدكتور محمد فتحى بقسم الإعلام جامعة حلوان.
 

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة

تعليق صادم عن انضمام كناريا.. شوبير يعلن مفاجآت تشكيل المنتخب أمام الجابون

شوبير يعلن أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى 5.4 %

أول تصريح من حفتر عقب إعلان ترشحه لرئاسة ليبيا

الأقمار الصناعية ترصد سقوط أمطار على مناطق متفرقة تمتد للقاهرة خلال ساعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

انهيار جزئي لعقار بالجيزة عقب وقوع انفجار بسبب تسرب غاز

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الجمع بين اثنين.. شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي بالقانون الجديد

الكويت تتخذ إجراءً قاسيا ضد لبنان

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

مخ القرود وشوربة السلاحف.. ما هي أغرب الأكلات في العالم بعد الخفاش الصيني؟

انتشار فيروس غامض يستنزف خلايا الدم البيضاء يحير العلماء وهذه طرق الوقاية

الطاجن الفخار بيغير طعم الأكل للأحلى وهذه طريقة تجعله لا يكسر للأبد | نوستالجيا 

فيديو

فيديو جراف| الاعتداء على المعلمين في القليوبية.. عرض مستمر

طب أسنان الجاموسة.. تعليم جديد في جامعة دمنهور منذ 6 سنوات.. فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ