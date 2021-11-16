مجلة انفلونسر لطلاب آداب حلوان تحصد المركز الأول فى الملتقى العلمي

حصدت مجلة انفلونسر لطلاب قسم الاعلام بكلية الآداب جامعة حلوان المركز الأول فى الملتقى العلمى الأول لكلية الاعلام جامعة القاهرة حيث شارك الطلاب بدعم ورعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

وتدور فكرة المجلة حول البحث عن المؤثرين الحقيقيين في المجتمع في ظل تضارب المفاهيم عن الشخص المؤثر، وقد عمل الطلاب على إظهار الشخصيات التي من المفضل أن تلقي الصحافة الضوء عليها لتضعها في أولويات أجندة القارئ، لأن كل شبر في مصر به أحد المؤثرين أصحاب الإنجاز ، وكل منهم هو إنفلونسر حقيقي .

وتحتوى مجلة انفلونسر على 6 أبواب الباب الأول يحمل عنوان الناس الحلوة ويقدم بروفايلات صحفية مختلفة، ويتم الحديث فيه عن الشخصيات المصرية الأصيلة والتي نجدها في كل مكان وزمان ولكنها خارج الأضواء، ويتضمن الباب الثاني الذي يأتى تحت عنوان تحت الأنظار تقارير وفيتشرات صحفية حيث يتم إلقاء الضوء على هذه الشخصيات المؤثرة ليظهر إنجازهم للجميع.

وعنوان الباب الثالث للمجلة هو تحدي ويتناول رحلة الصعود من خلال موضوعات وحوارات مع شخصيات حاولت تحقيق المستحيل، وصنعت نجاحها من رحم التحدي، ويشمل الباب الرابع حكاوي عن حكايات بسيطة من قلب الشارع المصري، أخرجها وانتجها تراث الجدعنة والصالة.

وفي الباب الخامس الذي يأتى بعنوان أبطالنا يتحدث عن المصري الذي يتحدى الصعاب، ويبرز هنا أسرار وقصص تحدت الواقع الذي نعيشه أملاً في التغيير والتأثير.



وجاء عنوان الباب السادس ليكون نمرة واحد وهي العبارة التي انتشرت في شوارعنا المصرية، ويشرح هذا الباب المعنى الحقيقي لها ومن يستحق أن يكون هو نمرة واحد.

حيث أشادت لجنة التحكيم في الملتقى العلمى الأول لكلية الاعلام بفكرة المجلة التي يشرف عليها الدكتور محمد فتحى بقسم الإعلام جامعة حلوان.

