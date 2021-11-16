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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في نسخته الرابعة..

برلمانية: منتدى شباب العالم رسالة تؤكد أمن وأمان مصر في ظل كورونا

منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بعودة منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والامان خاصة في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا القاتل.

 

وأشارت عبد الحليم ، خلال البيان الصادر لها، إلى أن منتدي شباب العالم هو منصة حوارية بين شباب العالم، كما انها فرصة جادة لتبادل الخبرات والثقافات بين الشباب وفرصة للتعبير عن أرائهم في مختلف القضايا التي تُثير الرأي العام، في الاونة الاخيرة.

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منتدى شباب العالم يستعد لانطلاقة جديدة بعد كورونا.. ونواب: يعكس اهتمام السيسي بأمل الأمة.. وأصبح حدثا عالميا لشعوب الأرض

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رشا راغب تكشف تفاصيل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه منذ أن انطلق النسخة الأولى لمنتدي شباب العالم في عام 2017 وحظى باهتمام كبير بين فئة الشباب في العالم وتصاعد تدريجيا مع تحول المنتدى لحدث دولي سنوي، ينتظره جموع الشباب من العام للأخر للمشاركة فيه، خاصة وأنه يوفر فرصة مثمرة للتواصل مع صانعى القرار والمفكرين حول العالم.

ايناس عبد الحليم مجلس النواب منتدى شباب العالم السيسي كورونا جائحة فيروس كورونا

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