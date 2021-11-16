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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مظهر أكثر شراسة.. سكودا تطرح صورا تشويقية جديدة لكاروك 2022 بعد الفيس ليفت

سكودا كاروك
سكودا كاروك

شوقت سكودا جمهورها إلى طرازها الجديد سكودا  كاروك من خلال طرح عدة صور دعائية للكروس أوفر بعد الفيس ليفت قبل طرحها رسميا في 30 نوفمبر الجاري.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، أعلنت سكودا أن كاروك المعاد تصميمها بالكامل قد خضعت لتحديث في التصميم والتكنولوجيا. كانت كاروك شبيهة بأختها الأكبر سكودا كودياك، لكن تشير الرسومات التخطيطية لعملية الفيس ليفت القادمة إلى أنها ستبدو متطابقة مع سكودا كوشاك. تبدو سكودا  كاروك 2022 بشبكة هوائية جديدة أكبر حجما تتميز بشرائح أفقية وتصميم سداسي الأضلع.

يحيط بالشبكة مصابيح أمامية "ليد" تضفي عليها مظهرا حادا وجديدا، كما أنها مزودة بمصابيح ليد DRL مزدوجة جنبًا إلى جنب مع مصباح ضباب ليد في أسفل الشبكة الأمامية.

حصلت أيضا السيارة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات سكودا كاروك على مصدات مجددة تجعلها تبدو بظهر رياضي وعضلي أكثر. 

على الجانبين يظهر أقواس عجلات كبيرة مع عجلات معدنية مزدوجة اللون جديدة وقضبان سقف فوقها.  

من الجهة الخلفية، تظهر سكودا  كاروك 2022 الجديدة بمصابيح خلفية ليد أنحف من ذي قبل. 

كما تتميز سيارة الدفع الرباعي بناشر أو spoiler مثبت بالسقف وشارات سكودا على باب شنطة الأمتعة. 

لم تكشف سكودا عن المقصورة الداخلية وصورها حتى الآن، لكن من المرجح جدا أن تحصل على ميزات للرفاهية والتقنيات أكثر من الطراز الحالي.

لن تحصل سكودا  كاروك 2022 على أية تعديلات فيما يخص مجموعة نقل الحركة، ستستمر بنفس محرك البنزين TSI سعة 1.5 لتر القادر على توليد 148 حصانًا من القوة و 250 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى. 

سوف يأتي المحرك متزاوجًا مع DSG من 7 سرعات. 

سكودا سكودا كاروك سكودا كاروك 2022

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