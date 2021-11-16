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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنقل من الحيوان للإنسان.. محمود بدارى: بدء فعاليات حملة عام 2021 للحمة القلاعية وحمة الوادي المتصدع

الحمة القلاعية
الحمة القلاعية

قال الدكتور محمود بدارى، مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية، يتم مكافحة الأمراض الوبائية المتواطنة فى مصر، حيث يتم التحصين ثلاث مرات لكل عام للحمة القلاعية.

وأضاف محمود بدارى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم تم بدء فعاليات حملة عام 2021 للحمة القلاعية وحمة الوادي المتصدع تحت رعاية محافظ أسيوط ورئيس مجلس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتابع أن الحملة تشمل 11 مركز بالمحافظة، وكل مدير إدارة يقوم بعمل برنامج للتحصين من خلال فترة الحملة، والتي تستغرق شهر أو شهر ونصف، بحيث يستهدف 80% من أعداد الثروة الحيوانية بالمركز الخاص به.

وأشار إلى أن تلك الحملة مترجلة من بيت إلى بيت عن طريق لجان، مناشدا الفلاح بتحصين تلك الحيوانات، لأن تلك الحمة من الممكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، لافتا إلى أن التكاليف مدعمة للدولة، كما أن اللقاح معد فى معامل رسمية.

طريق لجان الهيئة العامة للخدمات البيطرية برنامج للتحصين الثروة الحيوانية مكافحة الأمراض الوبائية

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