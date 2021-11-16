قرر الرحيل.. الإقامة تقرب بن شرقى من أهلي دبي

علم "صدى البلد" أن الدولى المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية عقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى .



وكشفت مصادر قوية عن رفض “بن شرقى”، تمديد تعاقده مع الزمالك إلا فى حالة الموافقة على وضع شرط جزائي بعقده يمكنه من الرحيل فى اى وقت حال سداد نصف مليون دولار.



وتلقى بن شرقى عرضا قويا من أهلى دبى الاماراتى للحصول على خدماته مرحبا بالأمر نظرا لامتلاكه إقامة بالعاصمة الإماراتية.



ويعلل بن شرقى مبلغ الـ500 ألف دولار الذى يرغب فى وضعه بالعقد لأن الزمالك تعاقد معه من الهلال السعودي مقابل ٤٠٠ ألف دولار فقط وهو ما يرفضه مسئولو الزمالك .



وينتظر بن شرقى نهاية عقده لتنفيذ مخطط الرحيل لأهلي دبي الاماراتى أو الموافقة على أيا من العروض الخليجية التى ستمنحه راتب سنوى قدره ٢مليون دولار .