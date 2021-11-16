تأكد غيابه.. كارتيرون يرفض المخاطرة بنجم الزمالك أمام الإسماعيلي

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن رفض المدرب للمجازفة بأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض في المباريات خلال لقاء الإسماعيلي المقبل المقرر له يوم الجمعة بالإسماعيلية، بالدوري المصري.



وأكد مصدر بالجهاز الفني للزمالك، أن اللاعب سيكون خارج لقاء الإسماعيلي بنسبة كبيرة لحين التماثل للشفاء بصورة تامة من الإصابة.



وكان اللاعب تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة الفراعنة الأخيرة أمام انجولا، في التصفيات المؤهلة للمونديال تسببت في وجود رشح في ركبته.



وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن اللاعب سيخضع لفحص طبي غدا عقب عودته من معسكر المنتخب للوقوف على تطورات اصابته.