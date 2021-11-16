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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول ديسمبر.. انطلاق خدمة الانترنت المجاني (Wi-Fi) داخل محطة مصر

صدى البلد

تعاقدت شركة ام او تي للاستثمار والتنمية (احدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذراع الاستثماري لوزارة النقل)، مع شركة كيميت KMT بهدف توفير خدمة انترنت مجاني Wi-Fi داخل المحطة بجميع أرصفتها وساحاتها وسوف تنطلق الخدمة رسميا أول ديسمبر، وذلك تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل .

 

يأتي ذلك في اطار المشروعات الجديدة التي تتبناها الوزارة ، والتي تهدف الى خدمة المواطن المصري ، وخدمة خطط التنمية الشاملة التى يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتسق ورؤية الجمهورية الجديدة، وذلك في سبيل تطوير خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والسعي الى توفير الرفاهية لرواد محطة مصر برمسيس ، لتضاهي محطات القطارات العالمية.

 

انطلاق خدمة الانترنت المجاني (Wi-Fi) رسمياً داخل محطة مصر برمسيس

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و شركه كيميت KMT هي شركه مصرية تأسست عام 2016 ، وقامت بتنفيذ بعض المشروعات الإعلامية في مرافق السكة الحديد ومترو أنفاق القاهرة الكبرى ذات طابع ثقافي خدمي.

 

ويعد مشروع توفير خدمة انترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس، أحد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفه من الجمهور بالاضافة الى تعزيز الصوره العالميه للمحطه وقطاع النقل بصفة عامة أمام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير النقل السكة الحديد سكك حديد مصر التنمية الشاملة وزارة النقل كامل الوزير

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