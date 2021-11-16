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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة حنبعل تنقل مباريات الدوري التونسي

مسابقة الترجي التونسي
مسابقة الترجي التونسي

نجحت قناة حنبعل فى الحصول على حقوق بث مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم فى الدورى التونسي.

 

واتفقت شركة الإنتاج "فيدور برود" رسميا مع قناة حنبعل لبث مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فى الدورى التونسي بعد أن حصلت شركة الإنتاج على خقوق بث مباريات البطولة التونسية من الاتحاد التونسي لكرة القدم وحصول القناة على ترخيص إستثنائي للبث من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري.

 

ومن المقرر أن تتولى قناة حنبعل بث مباريات البطولة مباشرة بداية من الجولة السادسة حيث سيكون النقل التلفزيوني التى جاءت على النحو التالي:

الإربعاء 17 نوفمبر

النادي الرياضي الصفاقسي - النادي البنزرتي

الخميس 18 نوفمبر

النادي الإفريقي - الترجي الرياضي الجرجيسي

الجمعة 19 نوفمبر

إتحاد تطاوين - الترجي الرياضي التونسي

الأحد 21 نوفمبر

النادي الرياضي بحمام الأنف - النادي الإفريقي

الإثنين 22 نوفمبر

الترجي الرياضي التونسي - نجم المتلوي  لحساب الجولة 
السابعة فى المسابقة المحلية.

قناة حنبعل الدوري التونسي حنبعل مسابقة الدوري التونسي القناة الناقلة للدوري التونسي

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