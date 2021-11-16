الصحة: إصابة شخصين في حادث انفجار ماسورة غاز بمنزل بالجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إصابة شخصين ، جراء حادث انفجار ماسورة غاز ، وقع صباح اليوم ، بعقار بكفر طهرمس بمحافظة الجيزة.

وأشارت الوزارة الى أن سيارات الإسعاف ، فور وقوع الحادث ، نقلت المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت إن أحد المصابين ويبلغ من العمر 80 عاماً خرج من المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية ، موضحة أن إصابته كانت عبارة عن اختناق نتيجة الحادث ، بينما المصاب الآخر والذي يبلغ من العمر 73 عاماً ما زال يتلقى الرعاية الطبية لإصابته بحروق بنسبة 65% وجاري عرضه على استشاري العظام والجراحة العامة.

جدير بالذكر أنه فور تلقي هيئة الإسعاف المصرية بلاغ بالحادث في السابعة و55 دقيقة صباح اليوم الثلاثاء ، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ووصلت في غضون 8 دقائق.