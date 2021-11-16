ابتسام زايد تتوج بذهبية سباق "فردي ضد الساعة" للسيدات بالبطولة العربية للدراجات

حصدت لاعبة منتخب مصر للدراجات ابتسام زايد، الميدالية الذهبية في سباق "فردي ضد الساعة" للسيدات، ضمن منافسات البطولة العربية للدراجات والتي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 17 دولة عربية، تحت مسمى "مهرجان الدراجة العربية".



واحتلت ابتسام زايد المركز الأول في سباق "فردي ضد الساعة" للسيدات الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بعدما قطعت السباق البالغ ٣٠.٤ كيلومترا، في زمن قدره ٤٥:٠٤:١٦ دقيقة، لتنال الميدالية الذهبية.



وجاءت في المركز الثاني الكويتية لطيفة الياسين ونالت الميدالية الفضية بعدما قطعت السباق في زمن ٤٩:١٧:٧٠ دقيقة، وحصلت مواطنتها نوره العميري على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما حققت زمن ٤٩:٣٣:٠٥ دقيقة.



وفي سباق “فردي ضد الساعة” للإناث تحت 23"، حصلت الإماراتية صفية الصائغ على الميدالية الذهبية، والمغربية سهام الصادي علي الميدالية الفضية، والجزائرية تفاحة قاسمي على الميدالية البرونزية، فيما احتلت المصرية رحاب أحمد المركز الخامس في السباق، وزميلتها ندى إبراهيم المركز السابع.