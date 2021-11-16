هل يصل سعر النفط لـ 100 دولار؟ وزير الطاقة الإماراتي يجيب

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، خلال فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2021 الذي انطلق في أبوظبي ويستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، إن العوامل الأساسية لا تشير إلى أن أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار العام المقبل، إذ سيكون هناك فائض في المعروض.

وأوضح وزير الطاقة الإماراتي أنه من المتوقع أن نشهد فائضا في إمدادات النفط في الربع الأول من 2022، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد تحقيق التوازن في سوق النفط، متوقعا أن يأتي بعض الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي.

وأضاف سهيل المزروعي، أن العوامل الأساسية ستحدد مسار زيادة إنتاج أوبك+ خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التزام أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بـ 400 ألف برميل يوميا كل شهر، يسهم في استقرار السوق وتوازن العرض والطلب.

وأكد سهيل المزروعي، أن ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار الثلث، لتجنب نضوب مصادرها، مشددا على أنه من الضروري المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، إن الإمارات مستمرة في استثماراتها بالقطاع من أجل تلبية الطلب المتنامي على النفط والغاز وضمان استقرار الأسواق العالمية، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمصافي في الإمارات تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان الجابر، إن مؤتمر المناخ "كوب 26" كان ناجحا، مكررا الدعوة لنهج عملي لمكافحة التغير المناخي وفي الوقت نفسه ضمان أمن الطاقة على المستوى العالمي، لافتا إلى أنه لا يمكن للعالم أن "ينفصل فجأة ببساطة" عن المواد الهيدروكربونية، وأن صناعة النفط والغاز تحتاج لاستثمار أكثر من 600 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتلبية الطلب المتوقع.

في سياق متصل، توقع الرئيس التنفيذي لمبادلة للبترول منصور محمد آل حامد، أن يكون الطلب على النفط في عام 2024 أعلى 7% عن مستواه في 2019.

وكانت دول منظمة أوبك المنتجة للنفط دافعت في قمة جلاسجو عن دور الوقود الأحفوري في المستقبل، وجادلت بأن بإمكان العالم أن يقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري دون استبعاد النفط والغاز.