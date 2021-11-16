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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .


وظهرت حنان مطاوع باطلالة ناعمة ، حيث ارتدت جمبسوت جلد زيتي ، وتركت شعرها المموج منسدلا  علي الاكتاف .


على جانب أخر تدخل الفنانة حنان مطاوع عالم تشريح الجثث والجرائم الغامضة فى مسلسلها الجديد “وش تالت”.

 

وتواجه حنان العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

 

وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة ومن تأليف محمد على إخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته الفنان محمود عبد المغنى وآخرين من النجوم، ومن المقرر أن يعرض مسلسل وش تالت خلال الشهر المقبل.

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