محمد صلاح بديلا.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون في تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني التشكيل الذي سيخوض به مباراة المنتخب مع الجابون اليوم ضمن المجموعة السادسة لتصفيات افريقيا لكأس العالم.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون:



محمد الشناوي ١

أحمد فتحي ٧

أحمد حجازي ٦

محمود حمدي "الونش " ١٥

محمد حمدي ٣

حمدي فتحي ٥

عمرو السولية ٤

محمد مجدي "أفشة " ٢٢

أحمد ياسر ريان ١٨

مروان حمدي ١٩

محمد شريف ٩

البدلاء:

محمد أبو جبل ١٦

محمد صبحي ٢٣

محمود جاد ١٤

أيمن أشرف ١٢

محمد النني ١٧

مصطفى محمد ١١

محمود علاء ٢٠

إمام عاشور ١٣

أحمد ياسين ٢

مصطفى فتحي ٨

محمد صلاح ١٠

محمد متولي "كناريا" ٢١