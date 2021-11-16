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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد : منتخب مصر لديه كل عناصر الفوز والتأهل لكأس العالم

صدى البلد

أكد طارق السيد المدير الفني لفريق الترسانه أن مباراة المنتخب البوم أمام الجابون مجرد تحصيل حاصل حيث أن نتيجتها لا تؤثر على مشوار المنتخب في التصفيات المؤهله لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ 

واضاف في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب من الممكن أن يلجأ في التجربه لعدد من الوجوه الجديده في المباراة واراحه اللاعبين الأساسيين 

واضاف أنه يتمني أن لا يواجه المنتخب اي من التصنيف الاول خاصة وأنها منتخبات قويه ولكن في حال رغب المنتخب في التأهل فيجب الفوز على اي منتخب مهما كان 

وتابع أن المنتخب يمتلك كافه العناصر من لاعبين على مستوي عالي و جهاز فني جيد 

وعن الترسانه فأكد أن المنافسه صعبه في القسم الثاني في ظل رغبه العديد من الأندية في الصعود للدوري الممتاز 

يستضيف منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، الجابون، اليوم، الثلاثاء، في ختام دور المجموعات، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم
ومن المقرر، أن تقام المباراة بين المنتخب الوطني والجابون، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، مباراة اليوم، بدون أي ضغوط، بعدما حسم الفراعنة التأهل رسميا إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وضمن منتخب مصر التأهل بشكل رسمي للمرحلة الأخيرة المقررة في مارس المقبل،  بعد تعادله مع مضيفه أنجولا بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

ورفع منتخب مصر رصيده بهذا التعادل إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة السادسة قبل جولة من النهاية، ليضمن التأهل رسميًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، بالفوز على أنجولا بهدف دون رد، ثم تعادل مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية، بينما فاز على ليبيا في الجولة الثالثة 1-0 وفي الجولة الرابعة 3- 0، وأخيرا تعادل مع أنجولا 2-2.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب الجابون، في إنهاء مشواره في التصفيات، في المركز الثاني خلف مصر، بعدما فقد رسميا فرصة التأهل إلى مونديال  2022.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ومحمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد صبحي (فاركو) ومحمود جاد (إنبي)

 

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي) وأحمد فتحي (بيراميدز) وأحمد حجازي (الاتحاد السعودي) وأحمد ياسين (البنك الأهلي) وأيمن أشرف (الأهلي) ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد فتوح (الزمالك) ومحمد حمدي (بيراميدز) ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك).

 

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) وحمدي فتحي (الأهلي) وعمرو السولية (الأهلي) وإمام عاشور (الزمالك) ومحمد كناريا (سموحة) ومصطفى فتحي (الزمالك) ومحمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

 

الهجوم: محمد شريف (الأهلي) وأحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) ومصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) ومروان حمدي (سموحة) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

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