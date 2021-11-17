بتعاون ألماني.. برلماني يحصل على موافقة بتطوير شوارع في شبرا الخيمة

أعلن النائب أشرف أمين -عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة شبرا الخيمة، محافظة القليوبية- موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمشروعات المنحة الألمانية GIZ، لتطوير العشوائيات بالتعاون مع حي غرب شبرا الخيمة، مشيرا إلى عقد اجتماع تنسيقي مع أعضاء الوكالة الألمانية بمبنى حي غرب.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائب، مؤكدا على تطوير 6 شوارع ضمن برنامج تطوير المناطق العشوائية، بمنطقتي أم بيومي ومنطى لعمل إحلال وتجديد كامل لكافة المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء ورصف وبلاط أرصفة وأعمدة إنارة وهى شوارع: شارع حلمي عبد الرازق، شارع مسجد الرحمن، شارع مبارك، شارع الجيزة، شارع جمال عبد الناصر، شارع أحمد عرابي الصغير.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وعلى أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته أمس، نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.