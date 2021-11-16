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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رشاد عبده: مشاركة الفرق الموسيقية العالمية في افتتاح قاعة الأوبرا يجعل الحدث عالميا

الدكتور رشاد عبده
الدكتور رشاد عبده

تشارك الأوركسترا الأرقى في العالم، أوركسترا "فيينا الفيلهارمونى"، في الحفل العالمي لافتتاح قاعة موسيقية تابعة لدار الأوبرا المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري. 

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إقامة الحفل على هذا المستوى يحول الحدث من محلي إلى عالمي ليشاهد العالم كله إنجازات مصرفي العاصمة الإدارية.

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وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة ل “صدى البلد” أنه يجب أتباع أسلوب العالمية في أي مكان جديد يتم افتتاحه لتوجيه الأنظار إلى مصر بشكل عام و العاصمة الجديدة بشكل خاص.


كما أكد الخبير الاقتصادي على أهمية دور الاعلام وتغطية الحدث بشكل جذاب خاصة الأحداث المرتبطة بالفرق الموسيقية العالمية لأنها مصدر للجذب، كما أن تناقل الحدث عبر وسائل الاعلام العالمية يجلب الملايين من السياح ومن شأنه تصوير مصر كدولة متقدمة حضاريا وثقافيا.


وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن معرفة العالم الخارجي بالعاصمة الإدارية من شأنه أن يرفع من قيمتها وينشط الحركة الاستثمارية بها، ويشوق الجميع لزيارتها مما ينشط قطاع السياحة، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

العاصمة الإدارية الجديدة قطاع السياحة الخبير الاقتصادي دار الاوبرا المصرية الفرق الموسيقية وسائل الإعلام العالمية

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