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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض دبي.. مصر للطيران تتفق على تقديم خدمات الصيانة لأسطول Fly Jordan

مصر للطيران - معرض
مصر للطيران - معرض دبي للطيران 2021

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اتفاقية لتقديم مختلف الخدمات الفنية لطائرات شركة Fly Jordan الأردنية، سواء صيانة فنية يومية أو خدمات صيانة ثقيلة أيضًا لجميع طائرات أسطول الشركة الجوي.

 

وقع الاتفاقية عن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة Fly Jordan إبراهيم شاتي رئيس مجلس الإدارة، وذلك داخل جناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران Dubai Airshow 2021.

 

وتشمل الاتفاقية قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بتقديم خدمات الدعم الفني لأنشطة الصيانة اليومية في المطارات المصرية (القاهرة - شرم الشيخ - الغردقة) وكذلك المحطات المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتقديم خدمات الصيانة الثقيلة لجميع أسطول الشركة الأردنية في هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة وكذلك تقديم خدمات الإصلاح والتعمير للوحدات والمحركات في ورش الإصلاح بالقاهرة.

 

وتقدم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خدماتها الفنية لأكثر من 150 عميلاً تنضم لهم شركة Fly Jordan الأردنية إحدى شركات الطيران الخاصة التي تنظم رحلاتها إلى العديد من الوجهات بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وتعمل شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على توسيع قاعدة عملائها من خلال الاعتمادات المحلية والدولية الحاصلة عليها وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المقدمة لجذب المزيد من العملاء.

مصر للطيران Dubai Airshow مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية Fly Jordan شركة Fly Jordan

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