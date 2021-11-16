رفع السيارات المتهالكة بمحيط سوق العصر الجديد في بورسعيد

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، الشكر لرجال أمن بورسعيد بقيادة اللواء حسني عبد العزيز مدير الأمن والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد على جهودها فى إزالة الاشغالات والتعديات بمحيط سوق العصر ١_٢ بحى العرب .

وأعلن محافظ بورسعيد أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية قامت برفع السيارات المتهالكة بمحيط سوق العصر الجديد ، في إطار أعمال الحملة الموسعة لإنهاء كافة التعديات بالمنطقة ، مشيرا أنه تم فتح الطريق أمام خطوط سير وسائل المواصلات ، بما يحقق السيولة المرورية و منع الازدحام و التيسير على المواطنين .

وشهد سوق العصر الجديد بحى عرب بورسعيد انتظاما فى حركة البيع والشراء منذ اليوم الأول لتشغيل المحلات وتسكين البائعين ، مع إقبال كبير من المواطنين على السوق لإقتناء مختلف المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة واللحوم .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للمواطنين والبائعين لحرصهم على الحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة والمشروعات الخدمية التى تهدف للارتقاء بحياة المواطنين ، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية فى التصدي لأى محاولة لعودة الإشغالات والتعديات ، وأشار المحافظ أنه تم تسكين جميع المحلات بالسوق بما بوفر كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية

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