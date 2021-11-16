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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابتسام وحبيبة تجلبان ذهبية وفضية لمصر في البطولة العربية للدراجات

صدى البلد

أسفرت نتائج منافسات  اليوم الثالث للبطولة العربية لدراجات الطريق التي تقام منافساتها  بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر وتستمر حتى يوم 19 نوفمبر الجاري عن 3 ميداليات لمصر ، ويشارك بالبطولة ٨ دول عربية برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي. 


وجاءت نتائج  منافسات اليوم الثالث للبطولة كالتالي : فوز اللاعبة المصرية إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسابق فردي ضد الساعة لفئة الإناث، وهي اول ذهبية لمصر في سباقات الطريق بالبطولة مع اول مشاركة للبطلة ابتسام زايد ، وفازت اللاعبة الكويتية لطيفة عامر بالفضية ، وتوجت مواطنتها نورة عبد الله بالميدالية البرونزية للسباق، وجاءت اللاعبة السعودية منيرة الدرويش في المركز الرابع، والمغربية شيماء الزكراوي في المركز الخامس. 


وفي سباق فردي ضد الساعة لفئة الشابات حققت الجزائرية نسرين حويلي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصدت المصرية حبيبة محمد السيد الميدالية الفضية، وتوجت المغربية وئام المعروفي بالميدالية البرونزية، وجاءت الإماراتية هدى حسين في المركز الرابع، والجزائرية شهرة عزوز في المركز الخامس. 


وفي سباق فردي ضد الساعة لفئة الشباب حقق الإماراتي محمد المطيوعي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد الجزائري صلاح الدين أيوبي الميدالية الفضية، وتوج لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالميدالية البرونزية، وجاء الجزائري عبد الكريم فركوس في المركز الرابع، والمغربي علاء أزيكي في المركز الخامس. 


وأشاد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر في منافسات اليوم، مؤكدا أن فوز مصر بثلاثة ميداليات جاء بعد منافسات قوية شهدت حماس كبير من كل اللاعبين، وأضاف أن تحقيق هذه الميداليات هو أحد ثمار فترة الإعداد القوية التي خاضها اللاعبون استعدادا للبطولة.

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزير الشباب منتخب مصر الكويت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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