رسالة تحذير للمنافس القادم.. شوبير يعلق علي مباراة مصر والجابون

علق الإعلامي أحمد شوبير ، علي مباراة اليوم بين منتخب مصر والجابون .



وغرد شوبير ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " الفوز اليوم علي الجابون مهم معنويا جدا ورسالة تحذير للمنافس القادم، ايا كان بالمناسبة اللي بيسألوا حنلاعب مين أوضح تاني القرعة إن شاء الله غالبا في شهر ديسمبر القادم بالتوفيق لمنتخبنا الوطني ".



أحرز منتخب مصر الهدف الأول في شباك الجابون، المباراة التي تجمعهما حاليا، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة، من ضربة جزاء حصل عليها أحمد ياسر ريان، وسجلها محمد مجدي قفشة.

يذكر أن منتخب مصر، حسم تأهله رسميا إلى المرحلة النهائية، بعد التعادل مع أنجولا 2- 2، في الجولة الماضية، من تصفيات كأس العال.