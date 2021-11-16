خليك قد التحدي.. أغنية جديدة لـ أحمد العطار احتفالا باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

فى إطار احتفال العالم خلال أيام باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، أهدت شركة "مزيكا" والمطرب الفنان أحمد العطار أغنية "خليك قد التحدى" لدعم ذوي القدرات الخاصة، والتوعية بأهمية ضمان حقوقهم بهدف زيادة الفهم لقضايا ذوى الهمم.

وطرح أحمد العطار الأنية على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

وأكد أحمد العطار أنه سعيد بتقديم هذه الأغنية لبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد من خلال رفع شعار التحدى لذوى القدرات الخاصة.

أغنية "خليك قد التحدى" كلمات هانى فؤاد وألحان محمد مجدى وتوزيع موسيقى طارق عبد الجابر.

وتقول كلمات الأغنية….

خليك قد التحدى و كل يوم يعدي خد خطوتين قدام

علي سقف الطموح بص لهدفك و روح و ميكسركش كلام

الله على الحياه عيشها بما يرضي الله

سيبها على الله تفرج بأذن الله

انسي اللى فاتك كمل ده كل حقيقه بتكمل كان أصلها أحلام

حافظ على حلمك و ميهمكش تعبك لا رجوع ولا استسلام