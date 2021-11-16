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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه عند مستوى 709.912 مليار جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 11413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة.

 

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4472 نقطة.
 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30 ايجى أكس 30 إيجي إكس 50 ايجي إكس 70 إيجي إكس 100

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