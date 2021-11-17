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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

804 ملايين درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أكتوبر

صدى البلد

 كشفت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن التقرير العقاري عن شهر أكتوبر الماضي والذي بين أن عدد التصرفات العقارية بلغ 790 تصرفاً عقارياً خلال الشهر الماضي وبقيمة إجمالية قدرت بـ 804 ملايين درهم في حين بلغ إجمالي حجم التداولات العقارية 695 مليون درهم .

قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن إمارة عجمان نجحت في بناء قاعدة صلبة للنهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة إقتصادية متكاملة تخدم المستثمرين في كافة القطاعات وذلك بالإعتماد على أنظمة عمل حكومية متطورة وحلول رقمية مبتكرة كان لها دور كبير في إختصار الوقت والجهد على المستثمرين وعززت الثقة لديهم وهو ما انعكس إيجاباً على تطوير بيئة الأعمال وزيادة حجم الإستثمارات ودعم الإقتصاد.

وكشف التقرير عن تسجيل أعلى قيمة مبايعة في "الرميلة 3" بقيمة 97 مليون درهم في حين تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 22.7 مليون درهم في منطقة "النعيمية1"، وجاء حي "الزاهية" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من حي "الياسمين" و حي "العالية" على التوالي.

قيمة التصرفات العقارية في عجمان التصرفات العقارية في عجمان دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان التقرير العقاري عن شهر أكتوبر المهندس عمر بن عمير المهيري

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